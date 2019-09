Até dia 22, confeitarias trazem criação com o chocolate Ruby por até R$ 25

Chegou a Chocolate Week! Desta sexta-feira (13) até o dia 22, 20 confeitarias terão em seu cardápio uma criação com o chocolate Ruby por até R$ 25. A lista completa está no site do evento.

O Chocolate Ruby é…

…o quarto tipo de chocolate, produzido com ingredientes naturais e sem aditivos. Durante anos de pesquisa, a produtora belga de chocolate Callebaut descobriu que algumas amêndoas, depois de secas, carregam o tom rosado. Essas amêndoas são encontradas em cacau tradicional, cultivado em plantações pelo mundo, principalmente no Equador, Costa do Marfim e no Brasil. O gosto do Ruby, num primeiro momento, lembra o do chocolate branco, mas logo em seguida sabores frutados, levemente ácidos e com um retrogosto amargo tomam conta do paladar. É diferente e interessante.

Conheça algumas das sobremesas!

Royal Sweet Confeitaria

Royal Ruby: base financier, crocante de amêndoas, purê e compota de pêra e mousse de chocolate Ruby

Por R$ 18,50. Na av. Padre Manuel da Nóbrega, 502 – Jardim, Santo André.

Royal Ruby, da Royal Sweet Confeitaria / Divulgação

Dama

Éclair Ruby: éclair de creme especial com chocolate Ruby e frutas vermelhas

Por R$ 15,50. Na rua Ferreira de Araujo, 376 – Pinheiros e mais 5 endereços.

Éclair Ruby, na Dama / Divulgação

San Lorenzo

Marfim: tartelete de massa sable, dacquoise de pistache, geleia de framboesa, ganache de pistache, mousse e glaçagem de chocolate Ruby

Por R$ 22,90. Na rua Joaquim Floriano, 422 – Itaim Bibi.

Marfim, na San Lorenzo / Divulgação

Sucrier

Sucrier Ruby Framboesa: dois sablés de amêndoas, ganache de framboesas frescas e chocolate amargo com cobertura de chocolate Ruby

Por R$ 5 mini; R$ 16 a fatia. Na rua Mateu Grou, 50 – Pinheiros.

Sucrier Ruby Framboesa, no Sucrier / Divulgação

Renata Arassiro

Lotus Ruby: parfait de chocolate belga com recheio de caramelo de uvaia e flor de chocolate Ruby

Por R$ 25. Na rua Pascal, 1.195 – Campo Belo.

Torta cookie dough Ruby, na Carole Crema

Carole Crema

Torta Cookie Dough Ruby com cream cheese e limão cravo

R$ 15,80. Na rua da Consolação, 3161 – Jardins.

Torta cookie dough Ruby, na Carole Crema / Divulgação

Marilia Zylbersztajn

Cestinha Ruby com morangos: morangos orgânicos em calda doce de pimenta, servidos sobre uma casquinha de chocolate Ruby, finalizado com farofinha de amêndoas

Por R$ 17. Na rua Fradique Coutinho 942 – Vila Madalena e mais um endereço.

Cestinha Ruby com morangos, na Marilia Zylbersztajn / Divulgação

Gelato Boutique

Cascão artesanal de gelato Ruby: acompanha calda de frutas vermelhas, chantilly, crocante de chocolate Ruby com tapioca, frutas e flores comestíveis

Por R$ 25. Na rua Pamplona, 1.023 – Jardins e mais um endereço.

Cascão artesanal de gelato Ruby, na Gelato Boutique / Divulgação

Made by Nina

Meia Esfera Ruby: meia esfera de chocolate Ruby recheada com ganache de champanhe e coulis de framboesas com redução de balsâmico, com pétala de chocolate Ruby e farofa de pistache

Por R$ 21,90 Na rua Flórida, 1776 – Brooklin.

Meia Esfera Ruby, na Made by Nina / Divulgação

Pati Piva

Financier com calda Ruby: minibolo de amêndoas com goiabada e calda quente de chocolate Ruby

Por R$ 22. Na av. Magalhães de Castro, 12.000 – São Paulo e mais 7 endereços.