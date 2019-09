Visão privilegiada: astronauta da NASA registra imagens espetaculares da Terra desde o espaço

Um astronauta da Agência Espacial Americana (NASA) captou recentemente imagens espetaculares da Terra desde o espaço.

As fotos foram registradas pelo americano Nick Hague no Twitter. No espaço há mais de 180 dias, ele também contou detalhes da rotina no laboratório.

Segundo Hague, a cada 90 minutos a Estação Espacial Internacional (EEI) orbita o planeta Terra, a uma velocidade média de 27.700 km/h.

Com isso, o nascer do sol é testemunhado 16 vezes diariamente pela equipe. Confira as belas imagens:

Every 90 minutes the @Space_Station orbits the Earth. We witness 16 sunrises and 16 sunsets per day. As of today, I’ve lived in space for 181 days. Can anyone guess how many sunrises and sunsets I’ve seen during my mission? #ThursdayThoughts pic.twitter.com/OLQy7ToY0c

— Nick Hague (@AstroHague) September 12, 2019