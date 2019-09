Passe Royale da 9ª temporada de PUBG MOBILE já está disponível para jogadores

O game PUBG MOBILE, disponível para download na App Store e Google Play, acaba de receber a nova atualização 0.14.5.

Com o update, foi liberado o passe royale da 9ª temporada do jogo com novos desafios, eventos e recompensas. Confira détaches:

Páginas de Ranking e Missões reformuladas;

Cronômetro para a chegada de uma nova temporada; Página de compartilhamento customizada para o Passe Royale Melhorado;

Novos lembretes de Caixas de Missões Semanais;

Sistema de Progresso de Conquistas Encadeadas;

Opção para desmanchar emotes;

Recompensas e descontos em acabamentos de armas ao adquirir Unknown Cash.

O update também implementa diversas melhorias ao popular Battle Royale, como novas páginas de ranking e de missões, novos avisos de missões semanais, um sistema inédito de Conquistas e muito mais.

