Custando a partir de R$ 3 mil, novo iPad da Apple chega com tela retina de 10,2 polegadas

A Apple apresentou nesta semana o novo iPad, sétima geração do aparelho, com tela retina de 10,2 polegadas. Com suporte para o Smart Keyboard, ele também chega com Apple Pencil, chip A10 Fusion, câmeras e sensores avançados.

Segundo a marca, a conectividade é outro destaque do novo iPad. Ele ainda terá bateria para duração alongada (10 horas). Confira detalhes:

Tela e design

O novo iPad com tela de retina de 10,2 polegadas possui quase 3,5 milhões de pixels e um amplo ângulo de visão. Ele também investe em experiências de realidade aumentada imersiva (AR) que aproveitam as câmeras aprimoradas e sensores avançados.

Com o chip A10 Fusion, o novo iPad de sétima geração oferece desempenho duas vezes mais rápido. Projetado para ser ultra-portátil e durável, ele pesa cerca de um quilo e, pela primeira vez, possui um gabinete feito de alumínio 100% reciclado.

Ele chega com conectividade LTE (4G), fornecendo conexões mais rápidas. Para segurança, o iPad conta com o recurso Touch ID. Confira os valores no mercado brasileiro:

32 GB e Wi-Fi: R$ 2.999

128 GB e Wi-Fi: R$ 3.799

32 GB e Wi-Fi + Celular: R$ 4.099

128 GB e Wi-Fi + Celular: R$ 4.899

Nova experiência

O iPadOS traz novos recursos poderosos e tela inicial reprojetada que mostra mais aplicativos em cada página. Agora, é mais fácil trabalhar com vários arquivos e documentos do mesmo aplicativo no iPad, com atualizações para o Split View.

O Apple Pencil abre novas maneiras de ser criativo e produtivo e é ainda mais integrado à experiência do iPad. Agora, os usuários podem marcar e enviar páginas ou documentos inteiros simplesmente deslizando o Apple Pencil.

"Tudo fica mais fácil e rápido com o iPad. Edite um documento enquanto faz uma busca na internet e uma chamada FaceTime com um amigo, tudo ao mesmo tempo. Mantenha todos os seus documentos em um só lugar com o app Arquivos. E use o teclado da tela ou o Smart Keyboard para escrever um trabalho da faculdade ou criar uma apresentação", afirma a descrição.

Para imagens, ele chega com câmera FaceTime HD integrada e câmera traseira de 8 megapixels. Confira:

