Embraer entrega primeiro jato E195-E2 à AerCap e à Azul

A fabricante Embraer entrega hoje o primeiro jato E195-E2 para a AerCap, maior companhia de arrendamento de aeronaves do mundo, e para a brasileira Azul Linhas Aéreas, em cerimônia na sede em São José dos Campos/SP. A Azul é a operadora de lançamento global do novo modelo, o maior das três aeronaves da família E-Jets E2 de jatos comerciais

A companhia operará o E195-E2 na configuração de classe única, com 136 assentos, em várias rotas domésticas e internacionais. Ele recebeu, em abril, o Certificado de Tipo de três órgãos regulatórios: a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a Administração Federal de Aviação (Federal Aviation Administration – FAA) e a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (European Aviation Safety Agency – EASA).

Entregamos essa manhã o primeiro #Embraer #E195E2 de série para a empresa de leasing @AerCapNV e a @azulinhasaereas. A companhia possui em pedidos firmes 51 E195-E2. Acompanhe ao vivo a celebração deste marco a partir das 19h20. https://t.co/44x68n6yxY #VoeAzulE2 #EmbraerStories pic.twitter.com/gCiIRQHSgo — Embraer (@embraer) September 12, 2019

O consumo de combustível é 1,4% menor do que o esperado, chegando a 25,4% de economia por assento comparado com o E195 da primeira geração. Já os custos de manutenção são 20% menores e o E195-E2 é a aeronave mais ambientalmente amigável da categoria, operando com o menor nível de emissões e de ruído externo. A margem cumulativa para o limite de ruído ICAO Stage IV varia de 19 a 20 EPNdB, 4.0 EPNdB menor do que seu concorrente direto.

Assim como o E190-E2, o E195-E2 também possui os intervalos de manutenção mais longos no mercado de aeronaves com corredor único, com 10 mil horas de voo para atividades básicas de manutenção e sem limite de calendário para operações típicas do E-Jet. Isso significa 15 dias a mais para a utilização da aeronave em um período de dez anos, comparado à atual geração de E-Jets.

O E195-E2 apresenta novos motores de alto desempenho, asas completamente novas, fly-by-wire completo e um novo trem de pouso. Em comparação com a primeira geração do E195, 75% dos sistemas da aeronave são novos. O E195-E2 tem três fileiras adicionais de assentos. A cabine pode ser configurada com 120 assentos em duas classes ou até 146 em classe única.

Novo contrato

A Embraer e a Azul também assinaram um contrato de longo prazo para um programa de suporte de peças reparáveis à nova frota da companhia aérea de jatos E195-E2. A Azul aderiu ao Programa de Pool de serviços da Embraer em dezembro de 2008, quando começou a operar os E-Jets da primeira geração, e mais recentemente ao Programa de Gestão de Manutenção. Com este novo contrato de suporte, a companhia aérea passa a ter cobertura para toda a sua frota de jatos Embraer.

Com informações da Embraer

