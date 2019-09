Novo registro do asteroide Bennu é capturado por câmera especial da sonda OSIRIS-REx da NASA

Um novo registro do asteroide Bennu foi capturado recentemente por uma câmera especial da sonda OSIRIS-REx da NASA.

A imagem mostra uma região do polo sul do corpo celeste cheia de longas sombras projetadas para a esquerda.

O arquivo impressionate foi tirado em 13 de julho, a 0,7 km (muito próximo do asteroide). A pedra pequena, redonda e brilhante (no centro) é de 0,4 m – aproximadamente do tamanho de uma garrafa de vinho.

A imagem foi obtida durante a fase Orbital B da missão espacial. Confira o registro compartilhado pela agência no Twitter:

Not sure if there’s anything more alluring than Bennu’s south pole at dawn ✨

Image details: https://t.co/YHRZUJGlib pic.twitter.com/dKhS9MXSJX

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) September 12, 2019