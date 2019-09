Telescópio Hubble da NASA encontra pela primeira vez vapor de água em um exoplaneta

O telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) encontrou pela primeira vez vapor de água em um exoplaneta (planeta fora do nosso sistema solar).

Astrônomos utilizando dados do equipamento especial encontrarem vapor de água na atmosfera de K2-18b, um exoplaneta em torno de uma pequena estrela anã vermelha a cerca de 110 anos-luz de distância na constelação de Leo.

Se confirmado por estudos adicionais, este será o único exoplaneta conhecido por ter água na atmosfera e temperaturas que poderiam sustentar H 2 O líquido em uma superfície rochosa.

Segundo a instituição, água líquida só seria possível se o planeta fosse de natureza terrestre, em vez de se assemelhar a uma versão pequena de Netuno.

For the first time, researchers using Hubble have detected water vapor signatures in the atmosphere of a planet beyond our solar system that resides in the "habitable zone." For more information: https://t.co/vUa2NbkbwU pic.twitter.com/ey3uz2ynMk

— Hubble (@NASAHubble) September 11, 2019