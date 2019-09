Os signos do zodíaco que sempre atraem pessoas com segundas intenções

Alguns signos do zodíaco possuem determinados traços na sua personalidade que acabam atraindo as pessoas com muito mais facilidade, especialmente aquelas que têm segundas intenções e são possíveis pretendentes.

Confira se você está na lista:

Áries

O ariano nunca passa despercebido. Como gosta sempre de se destacar e sempre ficar em primeiro lugar, ele acaba chamando a atenção especialmente de pessoas que se sentem atraídas por personalidades marcantes e desafios. Ele atrai pessoas com segundas intenções e é bem provável que se aproxime dos outros para algo mais.

Gêmeos

O lado descontraído e comunicativo do geminiano acaba se completando com a sua inteligência; algo que acaba chamando a atenção de pessoas completamente diferentes entre si; tanto as que procuram algo mais sério, como as que querem apenas se divertir. É simples se aproximar das pessoas regidas por Gêmeos e isso faz com que seja muito mais fácil ele se tornar o investimento amoroso de alguém.

Reprodução / Giphy

Sagitário

O sagitariano atrai muitas pessoas com segundas intenções porque quase sempre está aberto a fazer novas conexões. Este signo adora conhecer gente, expandir seus horizontes e deixa isso transparecer na sua personalidade. Assim como costuma ter muitas pessoas interessadas, ele também pode ter mais de um pretendente em vista ao mesmo tempo.

Leão

Os leoninos são pessoas que gostam de marcar a diferença nos ambientes em que vivem. Portanto, ele nunca passará despercebido no seu local de trabalho, estudo, entre outros. Sua personalidade cheia de espontaneidade e também de vaidade acaba atraindo pessoas que se interessam por lideres.

Libra

Assim como o geminiano, o libriano tem facilidade para socializar e acaba atraindo bastante por sua simpatia. Este signo costuma ser dono de uma elegância natural e uma necessidade de agradar os outros que pode ser negativa, mas neste caso, acaba chamando a atenção de pessoas que buscam parceiros e relacionamentos “menos complicados”.