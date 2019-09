Operadora TIM altera pacote pré-pago e aumenta limite de internet

A operadora TIM aumentou nesta terça-feira a franquia de internet do pacote TIM Pré TOP. Por R$ 60, os usuários contam com o novo limite de dados por 30 dias e os outros benefícios do plano.

Sem reajuste no preço, agora são liberados 10GB mensais na oferta pré-pago, anteriormente eram disponibilizados 8GB .

Os clientes do portfólio TIM Pré TOP ainda tem o Bônus da Madrugada, que oferece o triplo da franquia de internet para usar de meia noite até 6h da manhã.

O serviço é acionado automaticamente para novos clientes. Atuais usuários precisam enviar um SMS para 4141 com a palavra MADRUGADA.

O TIM Pré TOP ainda oferece ligações ilimitadas para todo o Brasil. Segundo a empresa, Facebook, WhatsApp, Twitter e Messenger também são ilimitados (sem consumir a rede de dados).

