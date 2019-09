Os signos que devem aprender mais sobre si mesmos em setembro

Setembro será um mês de descobertas sobre si para alguns signos do zodíaco. Confira quais são:

Touro

Setembro será uma fase que irá ajudá-lo a entrar em contato com seus sentimentos, especialmente em relação aos tipos de relacionamentos que você deseja, sejam eles românticos ou não.

Este é o momento, de listar tudo o que você gostaria de ter, ser ou dar em suas conexões, para se dar conta do que falta e do que pode ser mudado para melhor. No entanto, ao resolver estas questões é preciso ser empático, pois nem todos aguentam tanto como você.

Leão

Este mês será de mais descanso que o anterior. Esta é hora mais indicada para reservar um tempo só seu e se voltar para dentro, fazendo questionamentos sobre quem você tem sido como individuo dono da sua vida.

Este momento pede para que você não se perda na validação e atenção das outras pessoas. Lembre-se que o seu relacionamento consigo mesmo é tão importante quanto qualquer outro. Isso não significa que você deve se fechar apenas no próprio ego, mas sim avaliar o que sente e compartilhar seus sentimentos com pessoas queridas mais próximas.

Capricórnio

Uma energia espontânea fará você se abrir para a descoberta do mundo exterior e interior. Especialmente nos relacionamentos, este é o momento de refletir sobre as coisas novas que você deseja para ter mais ânimo e se sentir mais entusiasmado a dois.

Repense sobre tudo aquilo que você gostaria de ser ou fazer, mas tem deixado de lado. O contato com pessoas jovens pode ajudá-lo a encontrar respostas.