Homem com pênis 'rachado' conseguiu recuperar todas as funções sexuais depois de ser tratado com mel de abelhas

Problemas genitais geralmente são pouco endereçados pela maioria dos homens e o que mais se tem notícia são de casos extremos e até incomuns.

Segundo o relatório do Jornal de Casos Internacionais de Cirurgia, o referido caso ocorreu na Nova Zelândia e envolve um paciente que apresentava diversos tumores na cabeça, corpo e base do pênis.

Tumores estes benignos que, apesar de tudo, causaram o ressecamento da pele e contribuíram para uma condição chamada denudação peniana, na qual a pele racha e o órgão fica exposto.

Depois ser diagnosticado e de os médicos notarem que o homem era circuncidado, iniciaram-se as cirurgias para retirada dos tumores e reconstrução da pele que envolve o pênis com o uso de enxertos.

Segundo reporta o portal estrangeiro The Sun, a equipe médica não teve sucesso em reconstruir a pele cirurgicamente e, em uma tentativa desesperada, utilizou-se o mel de Manuka, conhecido por propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias.

Este mel específico é produzido por abelhas que utilizam pólen da árvore de mesmo nome. Ele é comum em partes da Austrália e na Nova Zelândia.

Depois de duas semanas da aplicação do mel, as feridas passaram a cicatrizar de forma satisfatória e, aí sim, a reconstrução do tecido pode ser feita com sucesso.

De acordo com a equipe médica, 52 dias depois o homem conseguiu recuperar todas as funções sexuais. Eles ainda acreditam que o mel se mostra uma medida simples, barata e extremamente efetiva para reconstruções da região genital.