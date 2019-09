Smartphone 'popular' da Apple, iPhone 11 chega com câmera dupla e custará 700 dólares

A Apple anunciou nesta terça-feira na Califórnia (EUA) o novo iPhone 11. O modelo foi o smartphone mais 'econômico' apresentado pela empresa e custará 700 dólares no mercado americano. Também foram apresentadas outras duas versões: iPhone 11 Pro e Pro Max.

Como destaque, o novo sistema de câmera dupla do aparelho promove uma experiência intuitiva e oferece o modo noite para tirar fotos. Confira outros pontos:

Tela e design

“O design da parte de trás do iPhone 11 tem acabamento especial, esculpido em um único pedaço de vidro, que também é o mais resistente já utilizado em um smartphone”, revelou em comunicado. O aparelho tem classificação IP68 de resistência à água em até 2 metros de profundidade por até 30 minutos e proteção contra respingos acidentais de líquidos comuns, como café e refrigerante. O iPhone 11 vem em seis cores: roxo, verde, amarelo, preto, branco e (PRODUCT)RED.

Reprodução

A tela Liquid Retina de 6,1 polegadas com design sem bordas tem suporte para ampla tonalidade de cores e tecnologia True Tone para uma experiência visual mais natural.

A13 Bionic

A13 Bionic, o chip mais rápido já usado em um smartphone, oferece velocidade até 20% maior de CPU e GPU que o chip A12.

Ele foi projetado para o aprendizado de máquina, com Neural Engine para fazer análises de fotos e vídeos em tempo real e novos aceleradores de aprendizado de máquina que permitem que a CPU faça mais de 1 trilhão de operações por segundo.

Reprodução

Segundo a Apple, o Face ID, a autenticação facial da empresa da maça, está 30% mais rápido e mais fácil de usar.

Novo sistema de câmera dupla

O iPhone 11 tem um sistema de câmera dupla, com as novas câmeras ultra-angular e grande-angular integradas ao iOS 13. O aparelho ainda tem suporte para vídeos 4K.

O sistema permite fazer zoom de forma rápida entre as câmeras, enquanto o zoom de áudio combina o áudio com o enquadramento de vídeo para obter um som mais dinâmico.

A nova câmera ultra-angular muda completamente a experiência fotográfica ao capturar quatro vezes mais cenas. O novo sensor grande-angular com Focus Pixels a 100% permite o modo Noite, oferecendo grandes melhorias nas fotos de ambientes com pouca luz em ambientes internos e externos, resultando em imagens mais brilhantes com cores naturais e ruído reduzido.

A nova geração do HDR inteligente usa o aprendizado de máquina avançado para capturar imagens. Além disso, usa o recurso para processar fotos pixel por pixel, otimizando a textura, os detalhes e o ruído em todas as partes da foto.

A nova câmera TrueDepth de 12 MP tem um campo de visão mais amplo para capturar mais detalhes nas selfies e a nova geração do HDR inteligente cria fotos mais naturais.

iOS 13

Junto com o celular, chega o novo iOS 13 que proporciona novos recursos. O Modo Escuro muda completamente o visual sistema, que também oferece um modo mais privado de iniciar uma sessão em apps e sites, com o recurso Iniciar sessão com a Apple, e uma experiência totalmente nova no Mapas.

Com recursos avançados nos apps Câmera e Fotos, a edição de fotos é mais completa e intuitiva, com ferramentas novas. Os ajustes da Iluminação de Retrato podem ser feitos diretamente no app Câmera para alterar a intensidade da luz sobre um objeto.

Preços e disponibilidade

O iPhone 11 estará disponível em modelos com capacidade de 64 GB, 128 GB e 256 GB em roxo, verde, amarelo, preto, branco e (PRODUCT) RED a partir de US$ 699,00 (EUA). Ainda não foram divulgadas informações sobre o mercado brasileiro.

LEIA TAMBÉM: