Previsões astrológicas de 9 a 15 de Setembro de 2019

Com base no céu astrológico geral, confira as previsões astrológicas coletivas para 9 a 15 de setembro de 2019. Essas são tendências que podem ser sentidas por todos. Para entender também suas tendências particulares, após a leitura consulte seus trânsitos personalizados, no Horóscopo Personare.

Aspectos do Sol e de Marte com Netuno podem causar atrasos, baixa de energia ou um pouco de confusão. Porém, quem tiver força de vontade vai conseguir transitar em meio a isto, com a determinação de bons aspectos Sol/Plutão e de Marte/Saturno. E, a partir de sábado (14), uma mudança importante: Mercúrio e Vênus ingressam em Libra, abrindo um período de mais evidência do amor e da vida social. Confira as tendências em detalhes.

Previsões astrológicas apontam para atrasos e falta de clareza

Ao longo desta semana, o Sol e Marte se opõem a Netuno. De um lado, há indicações para lidar com questões práticas e trabalho, ligados a Virgem, mas a oposição com Netuno sugere situações diversas, como:

aumento de sensibilidade

baixa de motivação e/ou energia

dúvidas sobre qual o melhor caminho a seguir

empecilhos de ordem maior, como atrasos e até mesmo o surgimento de viroses

Portanto, vai ser preciso um pouco de paciência se estiver lidando com atrasos e empecilhos. Atente, também, para um lado seu que pode querer cumprir a agenda e outro inclinado a procrastinar e/ou estar com baixa de energia. Tomar decisões também tendem a ser um pouco mais difícil, pois a sensação é de falta de clareza, de não saber que rumo seguir. A configuração, que também envolve uma quadratura com Júpiter, pode falar na possibilidade de enganos, erros de julgamento e excesso de expectativa. Fique atento para possíveis armadilhas e chances de dar maus passos e/ou perder tempo. Esse não é bom momento para sair confiando cegamente em algo sem checar.

Além disso, como Marte, que faz parte da configuração, simboliza ação, estão desaconselhadas atitudes excessivamente confiantes, como sair com o prazo muito apertado para pegar um voo internacional, por exemplo. Marte/Netuno pode indicar empecilhos inesperados, como enorme engarrafamento com o qual não se contava. Adicionalmente, nessa e na próxima semana, há potencial ampliado de acidentes individuais e coletivos, bem como fenômenos meteorológicos de intensidade (como fortes chuvas).

Força de vontade para cumprir metas, sugerem as previsões astrológicas

Em paralelo, o Sol faz bom contato com Plutão e Marte com Saturno. O primeiro ajuda a ter garra e força de vontade, apesar de eventuais momentos de desânimo, confusão e/ou atraso.

Já Marte/Saturno pode funcionar como a possibilidade de um toque de prudência nas ações. Veja que Marte/Júpiter/Netuno tende a indicar muitas pessoas realizando ações equivocadas e se metendo em confusões, talvez até com potencial de risco (como, por exemplo, fazer sexo com um desconhecido sem proteção), mas Marte/Saturno representa uma chance no Céu para a prudência e a avaliação, que cabem a cada um seguir ou não. Também pode indicar empenho, esforço e capacidade de organização mesmo em meio a atrasos e fatores de ordem maior, como foi colocado no tópico anterior.

Semana de sedução com as palavras

Mercúrio caminha junto com Vênus nessa semana, o que traz mais desenvoltura para a comunicação e contatos. Há mais sedução e persuasão com as palavras. Isso pode ser aproveitado nas relações existentes e também nas paqueras. Como a conjunção ocorre em Virgem, a dica para agradar ou seduzir é usar elementos do próprio cotidiano e/ou demonstrar que prestou a atenção em detalhes. Vale também procurar ser prestativo.

Até terça-feira (10), Mercúrio também faz ótimo contato com Plutão, dando toques de perspicácia a mente e ideias.

Mercúrio em Libra: desejo de ser ouvido e trocar

No sábado (14), Mercúrio ingressa em Libra, ficando no signo até 3 de outubro. Mercúrio é o planeta da mente e da comunicação, e quando está em Libra, o signo das relações, amplia muito o desejo de ouvir o que o outro pensa e compartilhar o que se sente. O risco, porém, é se deixar levar muito pela opinião alheia. Outra questão é que Libra ronda mais à indecisão, então pode haver alguma situação, durante esse trânsito, em que talvez seja mais difícil fazer uma escolha, já que a tendência aqui é ponderar bastante. Mercúrio em Libra é ótimo para programas que envolvam arte, entretenimento e encontros. Temas afetivos, também ligados a esse signo, voltam a ocupar a tela mental, mesmo sendo setembro, por causa da última lunação de 30 de agosto, um mês muito focado no trabalho.

Vênus ingressa em Libra: amor em ótima temporada

Nada melhor para o amor do que o trânsito de Vênus pelo próprio signo que ele rege, Libra, o que vai acontecer a partir do sábado (14) e durar até 8 de outubro. As pessoas ficam mais abertas, voltadas para esse âmbito e também mais sociáveis de um modo em geral. Temas como beleza, elegância e estética, regidos por Libra, ficam também no auge, favorecendo renovar o guarda-roupa ou o visual.

Para os comprometidos, é hora de caprichar nos programas a dois, com surpresas agrados e mais sedução. Há também facilidade em se harmonizar e chegar a um termo em comum, o que vale para as relações em geral. Portanto, o período é favorável para conciliações e para tentar ser mais suave e cooperativo nos relacionamentos. Isso só não vai funcionar tão bem entre os dias 23 de setembro e 3 de outubro, quando Vênus vai ter aspectos difíceis com Saturno e Plutão, o que pode ocasionar revisões e tensões em relacionamentos e parcerias, com potencial até mesmo de términos.

Para os solteiros, a época é muito propícia para a paquera (com exceção do período mencionado), com charme adicional. Capriche no visual e nas atitudes e fique mais aberto às oportunidades, pois o prazer e a sedução vão estar mais evidenciados.

