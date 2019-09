Tecnologia: Com tela secundária, novo smartphone LG G8X ThinQ Dual Screen é apresentado mundialmente

A multinacional sul-coreana LG apresentou nesta segunda-feira o novo smartphone LG G8X ThinQ Dual Screen na IFA 2019, em Berlim. Dispositivo com tela dupla, ele é o mais recente aparelho da série G e foi “concebido para criar uma forma inédita de realizar várias tarefas ao mesmo tempo, curtir conteúdos e socializar no celular”, revelou a empresa em comunicado.

A LG criou uma nova versão e implantou uma série de aprimoramentos, como um Cover Display adicional de 2,1 polegadas na parte frontal. O display extra permite que os usuários vejam a hora, data, nível de carga da bateria, notificações e outras informações sem abrir a Dual Screen. A nova geração adota uma nova dobradiça 360 Freestop Hinge, que permite a visualização de qualquer ângulo, como um laptop.

Ele vem com duas telas de 6,4 polegadas e um sensor de impressão digital integrado. O aparelho ainda tem um sensor de luz ambiente que ajusta o contraste também, maximizando os detalhes das imagens e reduzindo a fadiga ocular. Além disso, a câmera frontal do telefone está posicionada dentro de um discreto “waterdrop notch”, um notch em formato de pingo d’água, permitindo que os usuários utilizem o display FullVision de 6,4 polegadas.

O LG G8X ThinQ tem câmera frontal de 32MP com sensor de 1.6μm. O AI Action Shot do novo LG G8X ThinQ ainda reconhece e compensa eventuais movimentos com um obturador que funciona a uma velocidade de 1/480 de segundo, mantendo os alvos da foto totalmente em foco. A função Time Lapse 4K permite que os usuários criem vídeos artísticos em câmera lenta com resolução 4K, enquanto a LG Steady Cam oferece mais estabilidade de imagem.

Dois alto-falantes de 1.2W oferecem sons estéreo, enquanto o Quad DAC Hi-Fi de 32 bits foi calibrado pela Meridian Audio. Para a função de gravação, o aparelho vem com um microfone que se ajusta automaticamente durante a captura de vídeos.

O LG G8XThinQ, a segunda geração do LG Dual Screen, estará disponível nos mercados mais importantes no quarto trimestre desse ano, incluindo o Brasil, onde ele está previsto para ser lançado até o final de 2019. Principais especificações:

Processador: Qualcomm Snapdragon855 Mobile Platform

Display: 6,4 polegadas 19.5:9 FHD + OLED FullVision (2.340 x 1.080 / 403ppi)

Memória: 6GB RAM / 128GB / microSD (até 2TB)

Câmera: Traseira: 12MP Padrão (F1.8 / 1.4μm / 78˚) / 13MP Super Wide (F2.4 / 1.0μm / 136˚) Frontal: 32MP Padrão (F1.9 / 0.8μm / 79˚)

Bateria: 4.000mAh

Sistema operacional: Android 9.0 Pie

Tamanho: 159,3 x 75,8 x 8,4mm

Peso: 192g

Rede: 3G / 4G LTE-A

Conectividade: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5 / NFC / USB Tipo C (Compatível com USB 3.1)

Biometria: sensor de impressão digital no display

Resistência: certificado de resistência militar MIL-STD 810G, além de IP68

Cor: Aurora Black (preto)

Outras: alto-falante estéreo / AI CAM / Google Lens / Google Assistente / Quad DAC Hi-Fi de 32 bits / Som Surround DTS:X 3D / resistência a água e pó segundo o padrão IP68 / HDR10 / tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0 / rádio FM

Segunda tela

Display: 6,4 polegadas 19.5:9 FHD + OLED FullVision (2.340 x 1.080 / 403ppi)

Cover Display: 2,1 polegadas Mono

Tamanho: 165,96 x 84,63 x 14,99mm

Peso: 134g

Tipo de contato: USB

Tipo de dobra: 360 Freestop Hinge

Cor: Aurora Black (preto)

Com informações da LG

