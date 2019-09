Os signos que talvez não consigam escapar dos sentimentos

Setembro pode aflorar sentimentos em alguns signos do zodíaco e será muito difícil escapar deles. Confira quais são:

Áries

O direcionamento do ariano no amor pode ser bastante confuso – especialmente quando ele está envolvido com mais de uma pessoa. Em setembro, não será fácil fugir dos sentimentos e ocultá-los pode trazer problemas.

Apesar da pressa por mudanças que pode vir com tudo, é preciso ter calma para tomar boas decisões. Lembre-se que o os caminhos mais fáceis ou supérfluos (guiados por aparências) nem sempre são os que levam ao melhor destino. A intuição pode ajudá-lo a explorar o que está sentindo e como deve agir.

Gêmeos

Mesmo que o geminiano esteja cético no amor e planejando gastar energia em outras coisas, um relacionamento pode estar se aproximando. Desde o fim da primeira semana de setembro, a necessidade de intimidade e parceria começa a aumentar, o que pode fazer algumas conexões aumentarem ou atrair pessoas queridas.

A clareza e respostas começaram a chegar, mas é preciso não sofrer por antecipação ou fugir das próprias emoções. Celebre as coisas novas que estão surgindo em sua vida e não tema mostrar que se importa.

Escorpião

Alguns sentimentos complexos podem tomar conta durante este mês e não será fácil ignorá-los. É possível que o escorpiano sinta uma grande necessidade de intimidade, mas ao mesmo tempo tenha medo de mergulhar profundamente no sentimento ou compromisso.

É hora de respirar fundo e confiar no seu instinto. Tente não cair em paranoias criadas sem motivos concretos e tente conhecer mais o outro. Talvez você descubra que chegou a hora de dar um passo no relacionamento ou iniciar um vínculo emocional recíproco e verdadeiro.