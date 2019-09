Rede de fast food coloca 'motofrangos' nas ruas de São Paulo para entregar comida

O delivery já tomou conta de São Paulo. Agora, fazem parte da paisagem da capital jovens acelerando suas motos ou bicicletas pelas ruas, com grandes bolsas térmicas nas costas. O que não é comum de ver é… Uma frango gigante na mesma situação.



É exatamente essa imagem cômica que a rede de fast food Popeyes vai colocar nas ruas paulistas nos dias 12, 13 e 14 de setembro, como parte de uma ação publicitária em parceria com o Uber Eats. A campanha foi criada pela agência F.biz, e também vai dar descontos no aplicativo de delivery para quem conseguir "capturar" o frango (metaforicamente, é claro – não prenda os entregadores).

Nas bolsas dos entregadores, estarão impressos cupons de desconto que poderão ser usados para pedidos no Uber Eats. Os códigos valem para pedidos da marca Popeyes – que incluem pratos diversos de frango frito, sanduíches e acompanhamentos diversos.

“Buscamos sempre trazer ações marcantes e divertidas para o nosso público. Sem dúvida um frango andando de moto pelas ruas da capital não vai passar despercebido. Temos como objetivo dar, por meio do desconto, a chance de todos experimentarem o sabor do nosso frango frito que tem como diferencial 12 horas de marinação – sem sair de casa”, diz Ariel Grunkraut, diretor de vendas e marketing da empresa no Brasil.

Os "motofrangos" vão circular próximos às lojas do Popeyes que já estão trabalhando com delivery do Uber Eats, como Shop Bonsucesso, Shopping Itaquera, Shopping D, Shop Cantareira, Cidade SP, Shop Taboão, Park Shopping Barueri, Shop Praça Da Mooca, Shop Metropole, Shop Central Plaza, São Bernardo Plaza Shopping, Tietê Plaza, Internacional De Guarulhos, Boulevard Tatuapé, Shopping Light, Shopping Grand Plaza, Super Shopping Osasco, Shopping Aricanduva, Shopping Fiesta e Shopping Mais.

Fique atento para os entregadores vestidos de frango – será difícil não olhar!