Cachorros e gatos em alta resolução! iPhone 11 terá modo retrato para pet

A Apple anunciou nesta terça-feira (10) os recursos dos novos modelos de sua linha de celulares: o iPhone 11, o iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Entre as novidades, a que mais encheu os olhos de 'gateiros' e 'cachorreiros' é o modo retrato para pets.

O modo retrato dos modelos anteriores já era aperfeiçoado para selfies e fotografias de seres humanos. Como update do iPhone X, o iPhone 11 trará novas lentes Ultra Wide e Wide, que trabalham em conjunto para proporcionar alta resolução para vídeos e fotografias dos animais de estimação.

Data de lançamento do iPhone 11 no Brasil

Se os novos modelos do iPhone terão pré-venda aberta a partir desta sexta-feira (13) nos Estados Unidos e chegam às lojas no dia 20 de setembro, o Brasil ainda não tem data prevista de lançamento. Sabe-se, no entanto, que as novidades chegam ainda neste ano.

Os preços começam em US$ 700 (iPhone 11),US$ 1.000 (iPhone 11 Pro) e US$ 1.100 (iPhone 11 Pro Max). Os valores correspondem aos modelos com o armazenamento mínimo.