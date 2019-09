Nova atualização beta do WhatsApp está disponível e libera dois recursos

Uma nova atualização beta do WhatsApp está disponível para o sistema operacional iOS. Elevado para 2.19.91.3, o update libera novos recursos.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, são duas novidades disponibilizadas na versão para todos os testadores.

New WhatsApp Messenger beta for iOS 2.19.91.3 update is available now!

If you are a tester, open TestFlight to update.https://t.co/vCYpu7PaJn#WhatsAppBeta #iOS #Bot

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 9, 2019