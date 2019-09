Mapa 3D divulgado pela NASA revela detalhes do gigantesco Asteroide Bennu

Um mapa 3D divulgado recentemente pela Agência Espacial Americana (NASA) revela detalhes do gigantesco asteroide Bennu.

“A missão acaba de lançar novos dados e agora conhecemos a forma do asteroide de maneira completa do que a de qualquer outro corpo planetário do universo”, explicou.

Both @LRO_NASA and @OSIRISREx have a laser altimeter on board. They shoot a laser at a surface and measure how long it takes the light pulse to bounce back. We know the speed of light so if we have the time elapsed, we'll know the distance. Good ol' distance=rate x time! pic.twitter.com/sNls0COIPv

— NASA Moon (@NASAMoon) September 4, 2019