Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco de 9 a 13 de setembro

A segunda semana de setembro chegou e já pode surpreender todos os signos do zodíaco. Confira as previsões:

Áries

Semana de energias encontradas, então você deve ser cauteloso em tudo que faz. Seu signo é dominado pelo impulso e, por mais que você não reconheça, isso o torna vulnerável aos outros, por isso controle sua raiva e pense duas vezes antes de agir.

Você terá muito trabalho esta semana e realizará novos projetos. Você recebe dinheiro extra. Os solteiros terão sorte com Capricórnio ou Aquário. Seu dia da sorte será 10 de setembro com os números 04, 55 e 71.

Aposte nas roupas coloridas para atrair mais positividade. Cuide de fraudes e tente controlar as compras com o cartão de crédito e pagamentos. Não exagere com vícios como álcool ou cigarro. Você é muito simpático e sociável, considere isso na hora de procurar um emprego ou decidir sua carreira.

Touro

As energias ao redor do seu signo serão um pouco negativas; portanto, evite assinar contratos ou fazer grandes investimentos econômicos. É melhor esperar até a próxima semana para que tudo se acalme.

Cuide dos problemas nervosos e do estresse, tente fazer exercício ou passeios ao ar livre para obter mais de espírito. Seus números da sorte serão 03, 22 e 70. O taurino comprometido deve ter tempo para analisar se ainda deseja continuar nesse relacionamento; lembre-se que depois de alguns “testes da vida” alguns relacionamentos se fortalecem e mostram seu valor.

Para quem é solteiro, serão alguns dias de muitos amores novos e compatíveis com o seu signo. Para alguns, é hora de você sair e procurar melhores oportunidades de emprego. Faça algo que gosta no seu tempo livre para se sentir com mais animo.

Gêmeos

Nos próximos dias você estará trabalhando muito e pode passar por algumas provas. Se preocupe em planejar sua estratégia de trabalho para evitar problemas. Não fale mais sobre sua vida pessoal, lembre-se de que fofocas e más intenções cercam seu signo.

Você terá sorte com os números 17, 32 e 66. Use roupas vermelhas para atrair abundância. Evite brigas com seu parceiro, aprenda a curtir o amor sem tantos dramas. Os solteiros terão muita compatibilidade com os signos de Virgem, Escorpião e Peixes.

Você faz pagamentos da dívida. Um parente está procurando por você para convidá-lo para um casamento. Não procure mais desculpas para não levar uma vida mais saudável. Lembre-se de ter pensamentos positivos todas às noites para que seus dias sejam melhores.

Câncer

Você se sentirá um pouco exausto por causa das pressões que sofreu nos últimos dias; portanto, evite o estresse e tente fazer uma pausa para descansar e dormir mais. Visite sua família, eles sempre o encherão de energias positivas.

Evite dar conselhos a esse amigo que não quer ouvir, deixe que todos resolvam seus problemas. Os solteiros devem abrir as portas do coração e esperar a pessoa certa. É hora de mudar de casa para renovar completamente suas energias.

Alguns iniciam com sucesso o próprio negócio e atraem a estabilidade econômica. Quem é casado terá alguns problemas por causa do ciúme; tente resolvê-los sem dramas. Você terá um golpe de sorte com os números 10, 33 e 72.

Leão

Você vai enfrentar mudanças importantes em sua vida profissional esta semana. O trabalho que desejava ou um aumento salarial virá; lembre-se de não andar espalhando suas conquistas para evitar atrair energias ruins de inveja.

Você recebe um convite para viajar nesta semana. Tenha cuidado na rua para evitar acidentes. Para o solteiro, oportunidades na terça-feira podem atrair amor. Lembre-se de não fique ficar esperando reciprocidade de alguém que não se interessa, você deve superar essa situação e procurar alguém que seja compatível com você, especialmente os signos de Virgem e Áries.

Você é muito apaixonado e isso faz com que você tenha vários relacionamentos ao mesmo tempo, mas é hora de procurar algo mais sério. Um parente pode pedir ajuda financeira. Seus números da sorte são 03, 22 e 81.

Virgem

Atualmente, existem muitas pressões de trabalho, por isso tente resolver tudo no momento para não cair em angústia e desespero. Você se sentirá bem na época de aniversário e receberá presentes inesperados.

Uma importante proposta de trabalho pode vir; aceite e dê o seu melhor. Seu melhor dia será 10 de setembro e a sorte sorrirá em todos os sentidos. Você pode planejar uma viagem com a família.

Não brigue mais com seu parceiro, apenas tente dar espaço para ele lidar com as tensões do cotidiano e aproveitem os momentos de sossego juntos. Você se sairá bem em provas. Tenha cuidado com problemas de infecção e consulte o seu médico se tiver sintomas. Você terá com os números 08, 17 e 22. Sua cor é azul marinho.

Libra

Você fechará negócios que o levarão a se aventurar em novas direções de trabalho. A boa sorte estará presente na vida financeira, por isso não perca oportunidades. Você viaja com sua família.

Tenha com coragem e diga a essa pessoa especial o que você sente. Quem tem um parceiro deve pensar se continua ou não o relacionamento. Em questões de saúde, você pode ter problemas nas articulações e nos músculos; portanto, vá ao médico e tente não se esforçar demais com exercícios.

Você terá sorte no dia 11 de setembro com os números 00, 21 e 34. Use mais vermelho e laranja para atrair abundância. Os librianos solteiros receberão um novo amor do signo de Leão ou Capricórnio, que será muito compatível. Deixe rancores para trás e tente se reconciliar.

Escorpião

Semana de boas energias para o seu signo e você terá dias de boa sorte em tudo relacionado a questões de novas assinaturas de contrato ou chegada de dinheiro. Não presuma o que você ainda não possui para que a inveja não destrua seus planos.

Você recebe um convite para viajar e saberá sobre uma gravidez em família. Uma decisão sobre um bem ou compra está por vir.

Cuidado com o ciúme e tente não controlar tanto o seu parceiro para não ter discussões desnecessárias. Para os solteiros, os dias de conhecer pessoas muito compatíveis devem chegar.

Vista-se com cores fortes para atrair a sorte. Seus números da sorte são 04, 13 e 29. É hora de deixar as energias circularem e, se você puder mudar de casa ou organizá-la, faça-o.

Sagitário

Você pode ter preocupações com problemas do lar e família; só não se esqueça que você é um pilar fundamental para eles e pode ajudar nas soluções.

Em seu trabalho, mudanças muito importantes estão chegando; portanto, mostre seu potencial ou converse com seus superiores para serem considerados em mudanças positivas. Serão dias muito apaixonados com seu parceiro.

Os sagitarianos solteiros terão muita compatibilidade com Áries ou Capricórnio. Cuidado com os problemas ósseos e leve em consideração que você estará muito propenso a acidentes; fique alerta e não carregue coisas pesadas.

Você é convidado para um casamento. Uma oportunidade no exterior pode chegar. Semana de grande transformação no lado pessoal; este é o momento fundamental para deixar atrás tudo o que é negativo. Seus números da sorte são 20, 77 e 91.

Capricórnio

A boa sorte o cercará de todas as formas; você passa por um estágio de prosperidade e não deve perder a oportunidade de aceitar novas propostas de trabalho ou iniciar seu próprio negócio. Você terá sorte com os números 06 e 30.

A cor azul o enche de boas vibrações. Um novo amor de Áries, Virgem ou Escorpião chega para os solteiros. Tenha cuidado ao se exercitar para não se machucar.

Festas chegarão e você se divertirá muito. Alguém pode pedir dinheiro emprestado e se você puder ajudar, faça-o ou tente ajudá-lo de alguma forma. Não deixe que a preguiça o derrote e invista seu tempo em ser um profissional melhor; isto o ajudará a conseguir um emprego melhor.

Um animal de estimação pode chegar à sua vida. Você organiza documentos para uma viagem em breve. Um pagamento importante será feito.

Aquário

Você terá que investir toda a sua energia para os projetos ou negócios pendentes; só então você alcançará o sucesso que deseja. Evite se incomodar com os comentários negativos que seus colegas de trabalho fazem. Se proteja da inveja com pensamentos positivos e não deixe a raiva tomar conta.

Tenha ordem com seus pagamentos e cuidado com empréstimos. Cuide mais da sua saúde, especialmente da alimentação. Você começa a planejar suas férias. Você terá sorte no dia 12 de setembro com os números mágicos 14, 22 e 88.

Use roupas ou acessórios amarelos para atrair a sorte. Questões legais pendentes serão finalmente resolvidas e isso permitirá que você relaxe. Para quem é solteiro, um amor antigo muito importante retornará.

Peixes

Um novo ciclo de vida começa e será de grande abundância. Em 11 de setembro, tenha em mente o que você deseja e mentalize que todos seus pedidos serão. Em breve, tudo o que você deseja chegará até você.

Não se afete pelos os maus sentimentos ao seu redor, especialmente as invejas. Para isso, aprenda a perdoar aqueles que o machucaram; seu coração deve se encher de alegria novamente.

Um convite para iniciar um negócio pode chegar. O contato com a natureza faz muito bem para o seu signo e pode ajuda-lo a relaxar. Você é conquistador, pode pensar em ter algo mais sério. Seus números da sorte são 18, 23 e 70.