Os signos que devem colocar algumas coisas para fora

Em setembro, alguns signos do zodíaco precisam tirar algumas coisas do seu peito e expressar o que sentem, especialmente na vida amorosa.

Confira:

Virgem

Não é hora de perder tempo! As primeiras semanas de setembro são cruciais para a sua comunicação e, além de fazer resoluções sobre a sua vida e futuro, é preciso tirar do peito o que você sente de alguma forma, seja com palavras escritas, ditas ou ações que deixem suas intenções claras.

Libra

A partir de 14 de setembro, Mercúrio e Vênus entram em Libra. Este é o momento certo para falar sobre sentimentos e relacionamentos, revelando aquilo que está guardado. Até o fim do mês é importante apostar na comunicação e definir intenções na vida amorosa. Tenha cuidado para não tentar negar o que sente ou jogar para baixo do tapete coisas que precisam ser resolvidas.

Peixes

A partir de 14 de setembro, você pode sentir uma maior necessidade de explorar seus sentimentos. Ouça o que seu coração anseia e expresse o que você realmente sente por alguém. Lembre-se que a sinceridade é recebida de braços abertos por quem é do bem. Esteja preparado: sua intuição natural pode aflorar ainda mais.