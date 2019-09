Ferrari apresenta versão conversível do F8 Tributo

Com mais de 700 cavalos de potência e feita para rivalizar com a McLaren 720S Spider, a Ferrari apresentou a versão conversível do modelo F8 Tributo.

O automóvel, chamado F8 Spider, é 20kg mais leve e 50 cavalos mais potente que o antigo 488 Spider. Além disso, o novo supercarro da Ferrari é quase 40kg mais pesado que a McLaren 720S Spider.

O novo esportivo da Ferrari, que possui 700 cavalos de potência, pode passar dos 100 km/h em apenas 2,9 segundos.

Para conseguir deixar o veículo conversível, a Ferrari informou que precisou reformular todos os detalhes aerodinâmicos. A remoção da capota é feita eletricamente e ela é dividida em duas partes para ficar guardada em cima do motor.

O teto do veículo leva 14 segundos para abaixar ou elevar e, desde que o carro não esteja acima de 45 km/h, a capota poderá ser removida com o esportivo em movimento.

O carro, que foi descrito como "menos radical que o 488 Pista Spider, mas mais esportivo que o 488 Spider", deverá custar cerca de 262 mil euros (cerca de R$ 1,1 milhão).