Número em redução, Brasil conta com 16,5 milhões de acessos de TV por Assinatura

O Brasil registrou 16.538.988 domicílios com acesso ao serviço de TV por Assinatura, em julho de 2019. Houve uma redução de 1.327.427 contratos (-7,43%), em comparação ao mesmo mês do ano passado, de acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Em julho, quase a metade dos domicílios recebeu o serviço de TV paga pelo grupo Claro (NET), com 8.160.838 contratos (49,34% do mercado). Em segundo lugar ficou a Sky, com 4.968.445 contratos (30,04 %), seguida pela Oi, com 1.572.433 contratos (9,50%), e pela Vivo, com 1.434.641 contratos (8,67% do mercado).

Quase todas prestadoras apresentaram queda no número de clientes (em julho de 2019 em relação ao mesmo mês do ano passado), exceto a Oi, que apresentou um crescimento de 0,41%, com mais 6.383 clientes. A Claro (NET) teve redução de 8,52% (perda de 760.080 clientes) e a Sky diminuiu 4,53% (perda de 235.695 clientes).

Entre os estados, São Paulo tem o maior número de clientes, com 6.153.801 contratos e, Roraima, o menor número de assinaturas, com 16.045 contratos de TV paga no mês de julho.

Os números do serviço de TV por assinatura estão nas planilhas disponibilizadas pela Agência. Os dados são divididos por empresa, grupo, município, tecnologia e unidade da federação.

Com informações da Anatel

LEIA TAMBÉM: