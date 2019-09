O beta do game Call of Duty – Modern Warfare chega nesta quinta-feira (12). O título será lançado oficialmente em 25 de outubro deste ano.

Em comunicado, a Sony liberou alguns detalhes. “Esteja entre os primeiros a experimentar a intensa ação multiplayer, desde as lutas rápidas em 2v2 do modo Gunfight até o tradicional gameplay multiplayer 6v6, e lutas com até mais jogadores”, revelou.

Serão dois finais de semana de testes Beta de Modern Warfare. Cada “fim de semana” consiste de um total de cinco dias, começando na tarde da quinta-feira (14h, horário de Brasília) e terminando na segunda-feira de manhã.

Reprodução

FIM DE SEMANA 1

Beta Exclusivo PS4: O primeiro Fim de Semana de Teste Beta é exclusivo para jogadores PS4, e acontece de quinta-feira, 12 de setembro, até a manhã de segunda-feira, 16 de setembro.

Acesso Antecipado: Os primeiros dois dias do final de semana — quinta-feira, 12 de setembro, e sexta-feira, 13 de setembro — estarão disponíveis apenas para os jogadores com acesso antecipado que reservaram Modern Warfare na pré-venda do PS4.

Período Aberto: O resto do período Beta, de sábado, 14 de setembro, até a manhã de segunda, 16 de setembro, é aberto para todos os jogadores PS4. Se você possui um PS4 e uma conexão com a internet, você poderá jogar, apesar de ser membro PlayStation Plus ser um requisito em alguns territórios.

Reprodução

FIM DE SEMANA 2

Todos os Jogadores (Crossplay): O segundo fim de semana de testes Beta é para todos os jogadores, começando na quinta-feira, 19 de setembro, e indo até a segunda-feira, 23 de setembro.

Jogadores PS3: Se você possui um PS4, quer ou não tenha reservado o jogo na pré-venda, você pode continuar a jogar o Beta Aberto gratuitamente por todo o fim de semana 2 (tanto o período de Acesso Antecipado quanto o período Aberto).

Acesso Antecipado: Os primeiros dois dias do final de semana — quinta-feira, 19 de setembro, e sexta-feira, 20 de setembro — são gratuitos para todos os jogadores PS4, e não requerem a pré-venda.

Período Aberto: O resto do período de Beta Aberto, que vai de sábado, 21 de setembro, até a manhã de segunda-feira, 23 de setembro, é acessível a todos os jogadores, independente de seu status de pré-venda. Como um lembrete, o fim de semana 2 do Beta incluirá crossplay.

PREPARANDO PARA O BETA

Uma vez que você reserve, você terá acesso a um Código de Resgate. Essa é a chave para acessar o Beta e siga estas instruções para acessá-lo.

Reservas em Lojas Físicas – Código Beta: Veja o e-mail que está ligado à sua conta Call of Duty. Vá para callofduty.com/redeem e logue em sua conta COD.

Baixando o Beta: Uma vez que tenha recebido o Código Beta, vá para a PlayStation Store. Selecione “Resgatar Código”. Coloque o Código Beta e o download irá começar!

Jogadores da Pré-Venda Digital – Nenhum Código Beta Necessário: Se você reservou Call of Duty – Modern Warfare digitalmente, você automaticamente estará pronto para baixar o Beta. Procure as instruções que digam respeito à disponibilidade, depois visite a PlayStation Store, procure Modern Warfare e siga a instruções na tela para instalar o Beta.

Plano de Pré-Carregamento: Você poderá pré-carregar o Beta antes da quinta-feira, 12 de setembro (apenas no PS4).

Com informações da Sony

