Recurso de autenticação por biometria no WhatsApp para o sistema Android deve ser liberado em breve

O recurso de autenticação por biometria, já disponível no WhatsApp para iOS, deve ser liberado muito em breve para o sistema Android.

A plataforma ativou recentemente uma nova versão beta com a novidade, de acordo com informações do site especializado WABetaInfo.

A funcionalidade estará disponível em Configurações do WhatsApp> Conta> Privacidade. A medida envolve um nível de segurança extra.

A autenticação será necessária para abrir o aplicativo. Sem isso, não é possível visualizar o conteúdo das mensagens.

Nova atualização

A plataforma também vai permitir a reprodução de mensagens de voz diretamente na barra de notificações. A função está disponível em uma versão beta para iOS.

Com a novidade, não será necessário abrir o aplicativo para escutar um áudio recebido. No entanto, só será possível responder com mensagens de texto.

Reprodução/Twitter Q8app - Meshal (WABetaInfo)

LEIA TAMBÉM: