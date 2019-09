Sonda OSIRIS-REx da NASA libera dois novos registros do asteroide Bennu

A sonda OSIRIS-REx da Agência Especial Americana (NASA) divulgou nesta semana duas novas imagens do asteroide Bennu.

Os arquivos foram compartilhados no Twitter e mostram detalhes do gigantesco corpo celeste, estudado constantemente pela agência.

O primeiro registro mostra uma região no hemisfério norte de Bennu cheia de rochas e pedregulhos menores. A imagem foi capturada em 3 de julho, a uma distância de 0,7 km.

Para escala, o pedregulho brilhante no centro da imagem tem 1 m de largura, aproximadamente o tamanho de uma televisão. Confira:

