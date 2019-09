Os signos que estão sempre stalkeando o ex

Alguns signos possuem uma certa dificuldade em deixar o passado de lado e, consequentemente, acabam sendo os maiores “stalkers” do zodíaco.

Confira os signos que sempre acabam stalkeando o ex:

Libra

Os librianos são os grandes “espiões” horóscopo. Os nascidos sob este signo podem dizer que eles não querem saber nada sobre ex aos quatro ventos, mas na verdade não para de seguir todos os seus passos nas redes sociais.

Sagitário

Os sagitarianos são pessoas que gostam de terminar seus relacionamentos na paz e realmente acreditam que é possível ser amigo do ex.

Por isso, eles adoram revisar as redes sociais para conferir como o outro levou sua vida à diante depois do término e podem até sentir uma certa nostalgia.

Câncer

Um signo muito emocional, que geralmente termina seus relacionamentos com muito drama. No entanto, eles não perdem facilmente o interesse em saber o que seu ex está fazendo.

Continuam com essa obsessão até entrar em um novo relacionamento ou cair na real de que o outro já seguiu com a sua vida.