7 objetos da casa com mais germes que o vaso sanitário

Quando pensamos em bactérias na residência, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é o banheiro, mais diretamente o vaso sanitário.

“O assento do toalete médio tem cerca de 50 tipos diferentes de bactérias que vivem ao mesmo tempo. No entanto, existem outros locais que podem esconder muito mais bactérias que neste local e muitas vezes passam desapercebidos”, explica o biomédico Roberto Martins Figueiredo.

Levando em conta a nossa rotina de limpeza em uma casa, o banheiro pode ser um dos locais mais seguros da casa, já que alguns diariamente lavam-no com detergentes e desinfetantes. No entanto, outros locais não tendem a serem tão criteriosamente higienizados.

A seguir, listamos os sete objetos que apresentam mais germes do que o assento do vaso sanitário:

Mesas de Escritório em Casa

Há 400 vezes mais germes nas mesas de escritório médias do que nos banheiros. Mantenha alguns lenços de desinfecção por perto (wipes).

Teclados

Um teclado de computador pode ser um problema particularmente ruim, com 200 vezes mais germes do que um assento de um vaso sanitário.

Celulares

Há dez vezes mais bactérias no seu telefone do que no assento do vaso sanitário. Pense nisso na próxima vez que atender uma chamada e verifique se você está prestando atenção à frequência com que desinfeta o telefone e a capa do telefone.

Tapetes

Há 4.000 vezes mais bactérias em seus tapetes do que em seu assento do banheiro. Pense em todas as células da pele e outros germes que estão enterrados lá dentro.

Controles Remotos

O controlador de TV é muitas vezes a coisa mais suja em uma casa. Pense em todas as vezes que todo mundo estava doente e passeando pelos canais. Mais uma vez, os lenços de desinfecção são necessários.

Interruptores de Luz

Todos os interruptores de luz podem ter cerca de 217 bactérias diferentes que persistem no seu pequeno botão.

Pias de Cozinha

Por mais que possa parecer limpa, restos de alimentos e respingos de sucos de carnes podem levar microorganismos para as juntas e reentrâncias de difícil limpeza e desinfecção. Principalmente Escherichia coli, Salmonelas entre outras. A presença de pratos, copos e utensílios, completa a contaminação.