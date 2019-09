Os signos do zodíaco que possuem maior conexão sexual

A química sexual com determinadas pessoas é algo difícil de negar e os fatores podem ir muito além de sentimentos. Alguns signos do zodíaco, por exemplo, se encaixam perfeitamente nesse aspecto.

Descubra quem é sua alma gêmea sexual no zodíaco:

Áries

Sua alma gêmea sexual: Touro

Pode parecer um pouco estranho que esses signos teimosos possam ser almas gêmeas sexuais, mas é exatamente essa intensidade que os une de uma maneira perfeita. Quando esses dois se juntam, a experiência pode ser inesquecível.

Touro

Suas almas gêmeas sexuais: Áries e Touro

Sim, Áries e Touro são almas gêmeas sexuais, mas um taurino trabalha muito bem com outro. Além de se entender totalmente, eles se guiam pelos instintos com uma química de dar inveja.

Gêmeos

Sua alma gêmea sexual: Leão

Encontrar uma alma sexual para o geminiano é uma questão de experiência, já que ele pode ser um pouco imaturo quando se trata de sexo. No entanto, quando Gêmeos e Leão se juntam, é uma excitante explosão de criatividade e energia.

Câncer

Sua alma gêmea sexual: Capricórnio

São bem opostos, mas nesse assunto se entendem e são grandes amantes. O desejo mútuo é profundo e eles nunca podem ter o suficiente um do outro, querem sempre mais.

Leão

Sua alma gêmea sexual: Aquário

Considerado um dos casais mais apaixonados e explosivos, o sexo entre Leão e Aquário está além deste mundo. Eles podem não ter uma excelente relação, mas quando se trata de sexo, as coisas se encaixam perfeitamente. Ambos percebem o contato físico da mesma forma, o que os mantém na mesma linha.

Virgo

Sua alma gêmea sexual: Escorpião

O virginiano tende a ser cauteloso, ao contrário do escorpiano, que simplesmente dá tudo de si. Ambos são intensos e se complementam perfeitamente. O caráter forte desses dois signos mantém uma tensão sexual provocante.

Libra

Sua alma gêmea sexual: Libra e Escorpião

O libriano é uma grande alma gêmea sexual porque eles possuem conexões entre si quanto as preferências. Já o escorpiano, intriga e contagia o libriano, fazendo-o a entregar mais paixão do que está acostumado.

Escorpião

Sua alma gêmea sexual: Virgem, Libra e Escorpião

Dois escorpianos é uma explosão de energia e paixão. Com o virginiano e o libriano, o sexo acaba funcionando pelo extinto dominante do escorpiano que surpreende qualquer parceiro.

Sagitário

Sua alma gêmea sexual: Aquário

Sagitário e Aquário são almas gêmeas sexuais, porque ambos estão dispostos a experimentar e explorar, algo que nem todos os signos estão dispostos a fazer. Eles também são capazes de se comunicar sobre sexo de uma maneira que é mais clara do que a maioria. Sua conexão sexual é tão profunda que eles podem desfrutar de todas as áreas do sexo.

Capricórnio

Sua alma gêmea sexual: Câncer

A paixão que estes dois despertam um no outro é quase sobrenatural e as possibilidades que podem surgir de tal união sexual são infinitas. O capricorniano pode surpreender no sexo, saindo um pouco da sua personalidade séria, enquanto o canceriano entrega um lado mais sentimental à experiência.

Aquário

Sua alma gêmea sexual: Sagitário e Aquário

O sagitariano e aquariano funcionam muito bem. Quando ambos entram em ação, tudo se torna um experimento, cheio de fantasias e uma energia sexual que pode intimidar algumas pessoas.

Já quando o aquariano se junta com alguém do mesmo signo, ele consegue desenvolver a mesma sintonia e se divertir com a experiência.

Peixes

Sua alma gêmea sexual: Capricórnio

O pisciano é uma pessoa difícil de satisfazer. Tentar agradá-lo é um desafio emocionante para um capricorniano. As diferenças entre ambos são grandes, mas lhe dão a oportunidade conseguir uma conexão de dar inveja. Além de ser prazerosa, a união sexual desses signos consegue ter um lado emocional e profundo.