Google Assistente agora pode iniciar chamadas automáticas de vídeo e de áudio no WhatsApp

Agora você pode solicitar ao Google Assistente em seu smartphone para iniciar uma chamada de vídeo ou áudio por meio do aplicativo WhatsApp.

Bastante útil, a nova integração é liberada gradativamente para os usuários, de acordo com informações do site Android Authority.

Google Assistant can now place your WhatsApp video and audio calls https://t.co/SWzWPl0mAT — Android Authority (@AndroidAuth) September 5, 2019

Anteriormente, as chamadas de áudio pelo assistente pessoal virtual desenvolvido pelo Google funcionavam apenas com o discador de rede tradicional.

Com a integração do WhatsApp, as chamadas de vídeo/áudio ficaram mais fáceis para milhões de usuários do app em todo o mundo.

