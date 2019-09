The Drop: PlayStation 4 recebe cinco novos jogos nesta sexta-feira

O console PlayStation 4 recebe cinco novos jogos nesta sexta-feira (06/09). Todos os títulos serão liberados na versão digital para PS4. Confira os novos games:

Apocalipsis: The Tree of the Knowledge of Good and Evil

“Em Apocalipsis você é Harry, para quem a perda de sua amada foi o fim do mundo. Agora ele precisa vasculhar terras estranhas e assombradas para recuperá-la. Em sua jornada, encontrará criaturas fantásticas, direto das visões de artistas dos séculos 15 e 16 como Hans Holbein ou Albrecht Dürer”.

Monster Hunter World: Iceborne para PlayStation 4

“Encare monstros ferozes e lute para sobreviver em um ecossistema completo. Deixe seu instinto de caçador o levar mais longe do que nunca! Iceborne é uma expansão enorme que começa após o fim de Monster Hunter: World e abre o novo rank master”.

NBA 2K20

“2K continua a redefinir o que é possível nos jogos de esporte com NBA 2K20, com os melhores gráficos e jogabilidade, novos modos, e mais. Com seu mundo aberto imersivo Neighborhood, NBA 2K20 é uma plataforma para gamers e esportistas se juntarem e criar o futuro da cultura do basquete”.

Shalnor Legends: Sacred Lands

“Uma jovem viajou até as Sacred Lands. Neste reino, ela enfrentará vários desafios, lutará com vários monstros e resolverá puzzles. Muitos vieram até esta terra antes, em busca de terminar o Sacred Trial, mas ninguém conseguiu. Será que ela falhará? Ou vencerá e retornará para casa?”.

Sudden Strike 4 – Complete Collection

“A Sudden Strike 4: Complete Collection oferece aos fãs a melhor experiência estratégica da Segunda Guerra, com o jogo principal, e todos os DLCs: Battle of Kursk, Road to Dunkirk, Finland – Winter Storm, Africa – Desert War e The Pacific War. Estratégia em tempo real com tática profunda em 11 campanhas e 45 missões”.

