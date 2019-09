Recente versão beta do WhatsApp revela detalhes de novo recurso do app de mensagens

O aplicativo WhatsApp trabalha no desenvolvimento de um novo recurso. A novidade deve ser liberada em breve para todos os usuários.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a plataforma vai permitir a reprodução de mensagens de voz diretamente na barra de notificações.

A função está disponível na recente versão beta 2.19.91.1 para o sistema operacional iOS. O Android ainda não recebeu o update.

Segundo o site, o novo recurso de reprodução também funciona com um arquivo de áudio normal. Confira como deve funcionar:

It's possible that you have received the feature but it does not allow to download the voice message.

If this is happening, don't worry, it's a bug. I'm sure it will be fixed soon. https://t.co/Ur5VWDNUwT

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 4, 2019