Tecnologia: Operadora TIM anuncia suporte a E-SIM para smartphones compatíveis

A tecnologia e-SIM já está disponível em lojas da operadora TIM no Brasil. A novidade funciona por meio da leitura de QR Code, substituindo o chip físico pelo digital e permitindo a ativação do plano desejado no smartphone compatível.

Segundo a empresa, clientes dos segmentos pós-pago e Controle, que sejam usuários dos aparelhos iPhone XS, XS Max ou XR, poderão aderir à funcionalidade.

Embutido na placa-mãe do aparelho, o dispositivo possibilita que o consumidor tenha até duas linhas telefônicas. O QR Code criptografado oferece mais segurança, protegendo a conta de adulterações e invasão de hackers.

Além de conter uma chave exclusiva, que faz a verificação em um servidor toda vez que uma substituição de perfil é solicitada, evitando golpes e dificultando o repasse de aparelhos.

Com informações da TIM

