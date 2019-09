NASA revela detalhes sobre intensa tempestade de areia que atingiu o planeta vermelho

A Agência Espacial Americana (NASA) revelou nesta semana detalhes sobre uma intensa tempestade de areia que atingiu o planeta vermelho em 2001.

Em uma imagem comparativa, divulgada pela instituição, é possível ver duas faces totalmente diferentes de Marte.

Quando o Telescópio Espacial Hubble fotografou Marte em junho de 2001, já se notava a presença do fenômeno espacial. O planeta fica a 26 milhões de milhas da Terra.

No entanto, quando o equipamento fotografou no início de setembro de 2001, a tempestade já estava assolando o planeta por quase dois meses, obscurecendo todas as características da superfície.

A fina poeira transportada pelo ar impediu que uma quantidade significativa de luz solar atingisse a superfície marciana, informou a agência.

Ainda segundo ela, as tempestades sazonais de poeira são observadas há mais de um século no planeta, mas essa foi a maior vista nas últimas décadas. Confira o registro:

#HubbleClassic #OTD in 2001, a global dust storm was raging on Mars. These Hubble images show Mars on June 26, 2001, before the storm began (left), and on September 4, 2001, in the midst of the storm (right): https://t.co/VSjHNez9DV pic.twitter.com/1XxX2CUpyf

— Hubble (@NASAHubble) September 4, 2019