Chinesa Huawei anuncia chipset com conectividade 5G integrada

A fabricante chinesa Huawei apresentou nesta sexta-feira (06) o Kirin 990, primeiro chipset móvel integrado com conectividade 5G do mundo, na IFA 2019 em Berlim.

De acordo com informações do site especializado 9to5google, o chipset foi desenvolvido internamente e espera-se que seja encontrado nos próximos Mate 30 Pro e Mate X.

A Huawei também afirmou que o Kirin 990 gerencia um desempenho de núcleo único 10% mais alto que o Snapdragon 855.

See how the HUAWEI Kirin 990 Series can enhance your lifestyle…#RethinkEvolution #HuaweiIFA2019 #IFA19 pic.twitter.com/gSqdbFjOD8

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 6, 2019