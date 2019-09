Os signos que podem atrair novos pretendentes

Este fim de semana, alguns signos do zodíaco estarão com um maior poder de atração quando o assunto é romance. Confira:

Touro

Durante todo o fim de semana seu signo ganha um ar mais magnético e sexual que pode ajudá-lo a atrair novos pretendentes. A Lua em Capricórnio no sábado o favorece ainda mais e pode contribuir para uma noite esquecível. Esta fase contribui para a vida amorosa e sexual de solteiros ou comprometidos, podendo aumentar a conexão e intimidade a dois.

Leão

Se você conseguir tirar um tempo para relaxar, liberar o estresse e se divertir, poderá atrair pessoas muito interessantes para relacionamentos casuais, ou seja, não espere nada sério pelo momento. A lua em Sagitário entrega a você um ar mais descontraído e aventureiro que irá durar até domingo. A sorte está do seu lado quando o assunto é adquirir novas experiências.

Virgem

Seu poder de sedução está mais forte do que nunca graças a influência de Plutão em sua Vênus. Esta é a hora de aproveitar sua facilidade para conquista e persuasão. Experiências intensas e transformadoras podem agitar sua vida amorosa, levando a momentos de intimidade e conexões profundas.

Aquário

Este fim de semana e especialmente a noite desta sexta-feira, podem despertar emoções intensas no aquariano, que não irá querer permanecer sozinho. As conexões com amigos ou novas pessoas podem tomar rumos inesperados e terminar em paixão. Os comprometidos devem apenas tentar equilibrar esta intensidade para não ficarem sobrecarregados e atrair desavenças.