Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 6 a 8 de setembro

Mais um fim de semana chegou e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões astrológicas para os próximos dias:

Áries

Fim de semana para tomar decisões em sua vida pessoal; aqueles que têm um parceiro passam por energias intensas. Os solteiros terão muita compatibilidade com os signos de Capricórnio, Peixes e Leão.

Aproveite esta sexta-feira para resolver pendencias no trabalho, a fim de poder se liberar um pouco de estresse nos próximos dias. Você faz pagamentos e deve ter muito cuidado com suas despesas.

Sua sorte será com os números 09, 21 e 37. Você recebe um convite para viajar ou já tem tudo programado. Um amigo irá pedir conselhos sobre uma separação. Você sai no domingo e passa um tempo agradável com amigos.

Seu signo sempre brilhará e isso pode incomodar os outros. Portanto, tenha cuidado com a inveja e tente sempre manter a energia positiva que ajuda a protegê-lo.

Touro

Use este fim de semana para resolver sua vida profissional. Seu signo é forte e quase nunca demonstra ter problemas, mas chegou a hora de avaliar o que realmente o faz feliz e se você está sendo valorizado como deve.

Tenha cautela com problemas legais e tente resolver tudo em seu momento. Um amor do passado pode tentar conversar com você novamente; lembre-se de que todos cometemos erros e é bom repensar suas decisões.

Você conserta algo ou adquire um novo bem. Tenha cuidado com sua personalidade forte que o faz perder a calma e evite comentar ou se envolver em situações complicadas.

Sábado e domingo de visitas. A organização pode ajudar as energias a fluírem melhor. Seus números da sorte serão 07 e 66.

Gêmeos

Você passará por muitas pressões no trabalho e na vida pessoal. Seu signo é muito apreensivo e é difícil para você se separar de situações complicadas; por isso, analise tudo o que tem planejado e evite ao máximo se alterar em discussões.

Você viaja ou decide fazer mudanças onde vive. Tenha um cuidado especial com problemas de pele. Você recebe dinheiro extra e seus números da sorte são 04, 28 e 33.

Um amor do passado o procura para conversar ou discutir; tente finalizar este ciclo. Você compra roupas ou decide mudar sua aparência.

A notícia de um casamento chegará. Tenha mais atenção com suas finanças e não gaste dinheiro em coisas que não precisa. Neste sábado e domingo, uma energia mística o envolve.

Câncer

Fim de semana de intensa energia positiva ao redor. Este pode ser o momento ideal para iniciar o negócio que você tem em mente ou projetos. Lembre-se de que você deve ser discreto com alguns assuntos para não atrair a inveja.

Você é um dos mais comunicativos do zodíaco, mas deve segurar o impulso de contar realizações antes de serem concretizadas. Um amigo está procurando por você para fazer um convite.

Não brigue mais com seu parceiro e tente evitar os ciúmes; é preciso viver o lado positivo do relacionamento.

O canceriano solteiro, pode conhecer alguém especial do signo de Escorpião ou Peixes, que será muito compatível. Você decide estudar. Não procure o que precisa em outras pessoas, confie mais em você. Seus números da sorte são 01 e 23.

Leão

Sexta-feira de complicações no trabalho e problemas pessoais. Será um dia de energias conturbadas, por isso evite tomar decisões importantes, como assinar contratos ou fechar negócios.

Fim de semana para relaxar e aproveitar o tempo ao lado de pessoas amadas. Um convite chegará em breve. Tente não ajudar a todos e se esquecer de você; lembre-se que mais tarde algumas pessoas podem desapontá-lo.

Você terá sorte com os números 02, 11 e 89. Tente não exagerar no álcool ou comidas gordurosas para não ter problemas no estomago; este é seu ponto fraco. Você recebe um presente de um novo amor. Sua maior compatibilidade será com pessoas de Áries e Gêmeos.

Virgem

Seu signo receberá boas notícias e energias positivas, então aproveite a oportunidade para se renovar completamente. Por estar perto da data do seu aniversário, sua força espiritual aumenta e é possível alcançar o que parecia difícil.

Você recebe um presente inesperado. Um casamento na família se aproxima. Não dê desculpas para se apaixonar novamente e dê a si mesmo a oportunidade de ser feliz; seus signos mais compatíveis são Áries, Capricórnio e Peixes.

Um problema legal precisará ser resolvido. Seus números da sorte são 03, 22 e 71. Lembre-se de ter cuidado redobrado com a alimentação para não ficar doente.

Libra

Final de semana de boa sorte especialmente para se reinventar no amor. Lembre-se de que chegou a hora de permitir que o romance preencha a sua vida. Tente pagar as dívidas do seu cartão de crédito para não ter problemas no futuro.

Tenha cautela ao contar seus problemas, lembre-se de que muitas pessoas não torcem pela sua sorte, então tente ser mais discreto. Você vai comprar roupas e mudar sua aparência.

Não seja impulsivo e evite perder o controle no trabalho; quem fica zangado e nervoso sempre sai perdendo. Use o domingo para relaxar e se recarregar de energia positiva; caminhadas e contato com a natureza podem ajudá-lo.

Um amigo do signo de Capricórnio ou Touro pode se apaixonar por você e é melhor esclarecer a situação para não brincar com os sentimentos dos outros. Você terá sorte com os números 04, 18 e 33.

Escorpião

Você terá toda a energia positiva para progredir. Lembre-se de que seu signo sempre se esforça para ser o melhor em tudo e especialmente no trabalho; portanto, procure se especializar e estar melhor preparado, aprofundando sempre eu conhecimento.

Não se apaixone por alguém que acabou de conhecer! Você precisa aprender a ter calma nos relacionamentos amorosos. Ouça os conselhos das pessoas que te amam com humildade. Não empreste dinheiro se não tem certeza.

Seus números da sorte são 06, 32 e 55. Tente não mentir, porque mais cedo ou mais tarde a verdade será revelada. Você decide iniciar um negócio nos fins de semana para ganhar dinheiro extra e ter maior estabilidade econômica.

Sagitário

Serão dias de trabalho pendente, por isso tente organizar melhor seu tempo para também ter um momento para relaxar e se divertir; lembre-se de que nem tudo nesta vida é trabalho.

Você recebe dinheiro extra ou de uma dívida passada e é melhor guardar. Este sábado é ideal para sair com seu parceiro para jantar ou festejar com seus amigos, pois as energias estarão boas para socializar. Um presente inesperado chega.

Seu dia de maior sorte será o domingo e seus números são 05, 21 e 77. Você pensará em um amor do passado, mas a melhor coisa a se fazer é finalizar este capítulo e sair para conhecer gente nova.

Conheça pessoas mais compatíveis, especialmente dos signos de Leão e Peixes. Ainda assim, não se esqueça de ir com calma no romance.

Capricórnio

Fim de semana de diversão com pessoas queridas, apenas tente não exagerar para evitar a ressaca moral. Tire um dia para organizar sua vida pessoal ou o trabalho pendente.

Você deve controlar suas palavras e estresse para não iniciar problemas sem motivo. Não brigue com seu parceiro e tente ser mais amoroso. O ciúme também deve ser evitado, lembre-se de que a base de um bom relacionamento é a confiança.

Uma dívida será quitada. Um amigo está procurando por você para fazer um convite. Seus números da sorte são 01, 76 e 89. Cuidado com a inveja das pessoas – especialmente no trabalho – e tenha discrição com seus assuntos pessoais.

Aquário

Neste fim de semana, você se sentirá de muito bom humor para começar uma nova vida e ser mais saudável. Por isso, não tenha medo de dar novos passos.

Amigos o convidam para uma festa nesta sexta-feira e você se divertirá muito. Você recebe um presente inesperado. Tente não brigar com seu parceiro e lembre-se que as pessoas não são iguais; por isso, relaxe e aproveite o amor.

Os aquarianos solteiros encontrarão um amor muito apaixonado, porém fugaz do signo de Áries ou Libra. Seus números da sorte são 15, 23 e 44 e seu melhor dia será o domingo.

Peixes

Fim de semana para analisar uma mudança de casa ou trabalho. A estabilidade o entedia e mudanças serão benéficas para sua vida.

Sexta-feira para sair com seu parceiro e valorizar os pequenos gestos. Casais podem sentir a chama da paixão ficar ainda mais forte. Lembre-se também de focar no aperfeiçoamento da sua vida profissional.

Não tente fingir ser alguém que você não é; tudo de melhor que você alcançar será mostrando sua personalidade real. Domingo de passar momentos especiais com as pessoas queridas. Seus números da sorte são 04, 21 e 33.