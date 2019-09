Sonda OSIRIS-REx da NASA fará perigosa aterrissagem no asteroide Bennu

A sonda especial OSIRIS-REx da NASA fará uma perigosa aterrissagem no asteroide Bennu para coleta de amostras.

Neste momento a agência americana estuda possíveis locais para o trabalho, que deve ocorrer em julho do próximo ano.

Segundo a NASA, a equipe conta com imagens de superfície detalhadas e em ângulo amplo para mapear Bennu e selecionar o melhor local de pouso.

Como resultado, um vídeo divulgado recentemente mostra as diferentes perspectivas capturadas pela sonda. Confira o material:

The mission team relies on both wide-angled and detailed surface imagery to map out Bennu and select the best sample collection site. This animation shows the different perspectives I’ve captured of that rock from today’s image, located near site Sandpiper. pic.twitter.com/onpVQzevnZ

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) September 3, 2019