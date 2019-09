Os signos do zodíaco que sempre dizem 'eu te amo' primeiro

Alguns signos do zodíaco sempre acabam revelando seus sentimentos antes dos outros, especialmente quando falamos de amor.

Confira aqueles que sempre dizem "eu te amo" primeiro:

Áries

Nem todos enxergam o lado romântico do ariano, mas a realidade é que sua vida é movida por uma intensidade e impulsividades que facilmente faz com que eles declarem seu amor primeiro. Este signo não deseja se sentir vulnerável e se expor, mas quando é realmente tocado pelo sentimento não esconde. Ele só precisa ter cuidado com acabar se deixando levar pelo momento, sem refletir sobre suas reais intenções.

Câncer

O canceriano é sensível e depende emocionalmente, por isso ele precisa expressar o que sente para saber se será retribuído ou não. Ele gosta de viver a experiência do amor por completo e não tem medo de iniciá-la o quanto antes. Como seu interior é um turbilhão de sonhos, imaginação e sentimentos, ele também vai atrás da estabilidade emocional para se sentir mais equilibrado.

Peixes

Até mesmo os piscianos mais introvertidos podem arriscar declarar seu sentimento assim que ele começa a se manifestar. No seu íntimo, este signo sente que sua finalidade é amar e não gosta de perder tempo neste quesito, preferindo ser intenso e viver esta experiência inteiramente, até mesmo nas horas ruins. Ele só precisa ter cuidado com idealizar demais o parceiro ou dar valor às pessoas erradas.