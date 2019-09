O signo que pode desapegar ou atrair um novo amor em setembro

Um dos signos do zodíaco mais intensos e que sempre enfrenta grandes batalhas interiores, pode enfrentar um mês repleto de mudanças, no qual a vida amorosa pode ser marcada por um novo amor ou desapego.

Já tem uma ideia de quem estamos falando?

Reprodução / Giphy

Se você apostou no escorpiano, acertou!

O início de setembro pode aumentar a sensação de exaustão e frustração deste signo, que sente que não consegue alcançar o que precisa ou chegar onde quer. No entanto, enquanto a segunda semana do mês se aproxima, os ânimos começam a se agitar, podendo estimular reflexões importantes sobre o que deve ser ultrapassado.

Entrando em uma fase de finalizações, desapegos e até ultimatos, desavenças podem ocorrer especialmente para aqueles que decidirem quebrar padrões. Na vida amorosa, o apego e controle nos relacionamentos pode atrapalhar o desenvolvimento emocional.

As tensões se dissipam a medida que os mal-entendidos são resolvidos e, após a segunda semana de setembro, possibilidades começam a ser iluminadas, o que pode significar tanto novas ideais como também novos romances.

Nesta etapa, quando muitos decidiram tentar fazer as coisas de forma diferente e sem medo, o poder de atração aumentará consideravelmente. Aqueles que quiserem aproveitar este momento, devem apenas ter cuidado com os triângulos amorosos ou confundir sentimentos de amizade com algo mais.

Além de coragem para lidar com todos os ganhos ou perdas, esta fase pedirá iniciativa, cura e honestidade para aceitar que a felicidade depende apenas de você.

Esteja preparado para a libertação e reflexão, mas não deixe de descansar corpo e mente. Afinal, o fim deste ciclo pode trazer emoções intensas que absorverão muita energia.