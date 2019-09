Metformina realmente emagrece? Confira se a fama do remédio é real

Metformina é um medicamento receitado para controlar os níveis de açúcar no sangue em pessoas com diabetes do tipo 2. É possível que você já tenha escutado sobre ela, principalmente pelos possíveis efeitos emagrecedores que ela tem.

Até onde isso tudo é verdade?

De acordo com o sítio estrangeiro Health Line, ela pode e não pode emagrecer, ou seja, é um grande talvez. O portal explica que algumas pessoas apresentam perda de peso com a substância enquanto outras têm dificuldade e podem levar até dois anos para emagrecer.

Então, ela realmente emagrece?

Depende da pessoa. O Health Line explica que os pesquisadores não sabem o porquê, entretanto, suspeitam que ela é capaz de suprimir o apetite. Outra teoria propõe que ela pode mudar a forma como o corpo armazena gordura.

Segundo um estudo de longo prazo, a perda de peso promovida pela metformina tende a ocorrer gradualmente durante um ou dois anos .As pessoas observadas apresentaram perda de até 4 quilos no período.

Lembre-se que a metformina é um medicamento que o uso deve ser indicado por um médico, além disso, levar um estilo de vida saudável pode potencializar a perda peso, ela sozinha não faz milagres.