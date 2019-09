Game Days Gone recebe modo 'New Game Plus' em 13 de setembro

O jogo Days Gone, desenvolvido pelo SIE Bend Studio, ganhará um modo New Game Plus. A novidade estará disponível a partir do dia 13 de setembro via atualização.

"Os jogadores agora podem reviver sua jornada épica por Days Gone, desta vez com a vantagem de todas as armas, melhorias de moto, Boosters NERO, habilidades, receitas, confiança nos acampamentos, créditos, colecionáveis e progresso de Troféus que já possuem, desde o início", explica o comunicado do jogo.

O New Game Plus pode ser iniciado de qualquer jogo gravado onde a história “I’m Never Giving Up” tenha sido concluída.

É possível jogar NG+ em qualquer dificuldade; Easy, Normal, Hard, Survival, ou tentar em um de dois novos níveis de dificuldade: Hard II e Survival II, independente da dificuldade de seu jogo anterior. Estas novas dificuldades não são exclusivas do NG+, podendo ser escolhidas por novos jogadores também.

Os Perks recebidos de desafios continuam valendo no jogo principal, mas agora podem ser usados no NG+ e em qualquer dificuldade.

Além disso, haverá novos Troféus para o NG+, Hard II e Survival II. Incluindo um relacionado a uma misteriosa nova arma de um agente que só opera nas sombras. Confira foto:

Reprodução

Com informações da Sony

