Acer lança novo notebook Swift 5 de 14 polegadas mais leve do mundo

A Acer apresentou nesta quarta-feira os modelos atualizados de suas linhas populares de notebooks, Swift, e de ultraportáteis e desktops all-in-one, Aspire. Todos são equipados com os processadores Intel Core de 10ª geração e Windows 10.

Acer Swift 5, o notebook de 14 polegadas mais leve do mundo

O Acer Swift 5 de 14 polegadas é conhecido por ser o mais leve da classe desde o início, com um chassi feito de uma combinação de ligas de magnésio-lítio e magnésio-alumínio. A última geração pesa 990 gramas, com uma nova opção de placa de vídeo separada NVIDIA GeForce MX2501, ou até menos, com apenas a placa de vídeo Intel Iris Pro integrada recém-atualizada, com 14,95 mm de espessura. A tela possui uma borda estreita de três lados com uma relação alta de 86,4% entre a tela e o corpo.

Tem processador Intel Core i7-1065G7 de até a 10ª geração e armazenamento SSD máximo de 512 GB PCIe Gen 3×4. Ele vem ainda com tela sensível ao toque IPS Full HD de 14 polegadas.

O Swift 5 tem bateria de até 12,5 horas de duração para produtividade. Ele conta ainda com carregamento rápido, proporcionando até 4,5 horas de uso com apenas 30 minutos de carga. Os usuários podem fazer login com um toque do leitor de impressão digital embutido no Windows Hello para acesso.

Acer Swift 3

O notebook Acer Swift 3 possui uma tela IPS3 Full HD de 14 polegadas, está disponível em cinza aço e rosa millenial, e pesa 1,19 kg. Segundo a marca, ele agrega potência ao chassi fino de 15,95 mm com processador Intel Core Gen i7-1065G7 de até 10ª geração com placa de vídeo Intel Iris Plus e uma GPU NVIDIA GeForce MX250 opcional separada.

Ele também inclui armazenamento SSD PCIe Gen 3×4 de até 512 GB, RAM LPDDR4X de 16 GB, Thunderbolt 3 e Intel Wi-Fi 6 de banda dupla. A bateria dura até 12,5 horas e oferece recursos de carga rápida: uma carga de 30 minutos pode fornecer quatro horas de duração da bateria em condições de reprodução de vídeo.

Acer série Aspire C

O all-in-one Acer Aspire C ultrafino de 6,8 mm está disponível nas opções de tela IPS Full HD de 27 polegadas, 24 polegadas e 22 polegadas, todos equipados com processadores Intel Core de 10ª geração e uma GPU opcional separada NVIDIA MX130.

Segundo a empresa, tem espaço de armazenamento de até 1 TB através de SSD1 M.2 NVMe e de até 2 TB com um disco rígido de 2,5 polegadas e 32 GB de memória DDR4-2666.

