Vitamina banana oat: saiba como fazer esta bebida que ajuda a emagrecer

Esta bebida é cheia proteínas magras e fibras importantes para manter a saúde estomacal. Além disso, ela fornece energia logo cedo e, segundo o sítio estrangeiro Lose Weight By Eating, contribui para a saúde cardíaca.

Estudos publicados pelo Department of Endocrynology and Diabetes indicam que apesar de doce, a banana reduz os níveis de açúcar no sangue, tornando-se numa ótima recomendação para os diabéticos.

A aveia é rica em fibras e uma ótima opção para aumentar a saciedade nas primeiras horas do dia. A canela ajuda a regular a glicose sanguínea e a melhora a eficácia da insulina.

Lembre-se de consultar um nutricionista para que ele elabore um plano alimentar de acordo com os seus objetivos. Aproveite a receita.

Ingredientes

30g de aveia

Uma banana

Meia xícara de iogurte low-fat

Meia xícara de leite de amêndoas

Uma colher de chá de mel

Canela a gosto

Preparação: ponha tudo no liquidificador e bata até atingir uma consistência homogênea.

Valor nutricional segundo o portal: