4 atividades que ajudam a baixar a pressão arterial e melhorar a qualidade de vida

Uma preocupação crescente é cuidar das variações na pressão arterial, principalmente, porque a hipertensão pode desencadear inflamações perigosas relacionadas ao coração.

Com medicação é relativamente fácil mantê-la sobre controle, no entanto, mudanças o estilo de vida são mais interessantes no longo prazo e podem assegurar mais qualidade de vida. Entre as medidas mais indicadas, é importante buscar remédios naturais como fazer exercícios e comer alimentos saudáveis.

Atualmente, os exercícios também são efetivos para combater a hipertensão, já que melhoram o fluxo sanguíneo. De acordo com o sítio estrangeiro Nueva Mujer, estas são as atividades físicas que podem ajudar a combater o mal.

Exercícios cardiovasculares

O popular cardio é efetivo para melhoras na circulação sanguínea. Além de promover a saúde do coração e ajudar a queimar calorias. Segundo a Mayo Clinic, é importante fazer pelo menos 150 minutos semanais de atividade aeróbica.

O portal explica que pessoas ativas têm corações mais fortes e, quanto mais bem treinado, melhor a eficiência do órgão em bombear sangue para o resto do corpo. Consequentemente, as artérias se fortalecem tornando todo o ciclo mais eficiente.

Se você já é hipertenso, consulte um médico para saber quais são as suas necessidades e como você pode começar com riscos reduzidos.

Treinamento de força

Reprodução/ Pixabay

Os exercícios de resistência muscular são benéficos tanto para músculos e ossos como para o coração. Eles ajudam a combater a pressão alta e contribuem para a perda de peso.

A Mayo Clinic explica que, apesar deste tipo de exercício aumentar a pressão arterial durante a prática, no longo prazo, ele apresentou ótimos resultados no controle da doença.

O Departamento de Saúde dos Estados Unidos recomenda duas sessões por semana do exercício, combinados com exercícios aeróbicos, eles podem ser um modificador tremendo na qualidade de vida.

Atividades físicas

Realizar tarefas domésticas assegura que haja movimento durante o dia. Tirar o pó, limpar cultivar uma horta, varrer, passar pano, tudo requer atividade e, melhor, queima de calorias.

Subir escadas

Alessandro Valle/Abcdigipress

Em vez de pegar elevador, que tal subir e descer de escadas? Essa é uma forma inteligente de colocar um pouco de atividade física no cotidiano.

A Mayo Clinic explica que não é necessário fazer sessões de 30, 45 minutos, é possível parcela-las durante o dia, isto também vale para o cardio. Utilizar as escadas é uma ótima forma de colocar mais ação na rotina.