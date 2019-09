Vitamina cremosa de abacaxi: receita que ajuda a emagrecer e é ótima para o café da manhã

Esta vitamina cremosa que leva sementes de chia, abacaxi e coco tem sabor incrível, além de possuir alto teor nutritivo.

Ela é uma ótima forma de assegurar um café da manha eficiente que te mantém saciado pelas primeiras horas do dia.

Para aproveitar melhor a preparação deixe as sementes de chia de molho no leite e na geladeira de um dia para o outro.

Lembre-se de consultar um nutricionista para que ele elabore um plano alimentar de acordo com os seus objetivos.

Vitamina cremosa de abacaxi: receita que ajuda a emagrecer

Ingredientes

Uma colher de sopa de chia

Uma xícara de leite de coco

Uma xícara de abacaxi picado (congelado ou natural)

Meia xícara de iogurte grego (sabor coco ou sem açúcar)

Uma colher de chá de coco em flocos

Uma colher de chá de óleo de coco

Preparação: Para aproveitar melhor a bebida deixe as sementes de chia de molho no leite e na geladeira de um dia para o outro. Junte tudo no liquidificador e bata até atingir a consistência desejada.

Informação nutricional:

(segundo, o sítio Lose Weight by Eating)