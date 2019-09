Vamos doar sangue? Site reúne informações e dados de hemocentros pelo país

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 1,8% da população é doador de sangue, ou seja, 16 a cada mil habitantes realizam a contribuição. O porcentual está nos parâmetros preconizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) – entre 1% e 3% – e estáveis, mas ainda longe do ideal.

Para estimular a doação voluntária de sangue, o site Eu Dou O Sangue reuniu os endereços de todos os hemocentros do País. A busca é feita por geolocalização, ou seja, pela inserção do CEP, rua, cidade ou bairro.

O portal ainda traz as informações gerais e requisitos para doação, além de detalhes sobre a importância do ato, dúvidas frequentes e outros conteúdos. O site também traz um calendário de eventos sobre o assunto e nomes de parceiros (empresas e pessoas) doadores, com um espaço para que os voluntários informem que doaram.

A criação do site faz parte da quarta edição da campanha nacional de doação de sangue, capitaneada pelo Santander Brasil. Segundo a executiva, a ação tem o objetivo de evitar as baixas de estoque nos hemocentros nacionais e contribuir para que o porcentual total de brasileiros doadores chegue aos 3%, e siga em constante evolução.