Sonda espacial capta novo registro detalhado do asteroide Bennu

A sonda OSIRIS-REx da 'National Aeronautics and Space Administration' captou recentemente um novo registro detalhado do asteroide Bennu.

O equipamento, primeira nave de amostragem de asteroides da NASA, é responsável por estudar o gigantesco corpo celeste.

De acordo com agência, esta imagem mostra uma região de pequenas rochas e pedregulhos localizados no hemisfério norte do asteroide.

A foto impressionante foi tirada pela câmera PolyCam da espaçonave OSIRIS-REx em 3 de julho, a uma distância de 0,7 km.

O campo de visão é de 10,1 m (33 pés). Para escala, o pedregulho brilhante no centro tem 1 m de largura, aproximadamente o tamanho de uma televisão.

O arquivo foi compartilhado nesta quarta-feira (04) no Twitter. A imagem foi obtida durante a fase Orbital B da missão. Confira:

