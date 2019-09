Os signos do zodíaco que mais se entendem no amor

Relacionamentos nem sempre são tão simples como parecem e, além de amor, é preciso ter muita paciência e disposição para que o casal possa entender um ao outro.

Confira os três casais do zodíaco que se entendem no amor:

Gêmeos e aquário

Este casal consegue encontrar o equilíbrio um no outro porque o geminiano tende a ser um pouco disperso, enquanto o aquariano é determinado. Se alguém está com alguma dúvida ou assunto mal resolvido, eles conseguem achar uma solução para deixar as coisas claras. No final, ambos buscam uma vida mais relaxada e, mesmo sendo tão opostos, acabam se tornando um casal que pode durar bastante.

Virgem e Touro

Ambos são do elemento terra: equilibrados, mas idealistas. Eles são o casal ideal pois planejam o futuro da mesma forma. Nas questões do coração, eles se sentem confiantes juntos, já que o taurino entrega estabilidade suficiente para o virgniano se abrir e perder o medo do amor.

Câncer e libra

Eles são almas gêmeas, um é emocional e o outro é equilibrado. O libriano adora ser valorizado, enquanto o canceriano sempre está disposto a dar seu amor. É da natureza de ambos se dar bem, entender um ao outro e encontrar a conexão que precisam para ser mais felizes. Ambos buscam estabilidade e definitivamente não querem perder tempo.