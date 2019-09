Novos Galaxy Note10 e Note10+ já estão disponíveis para pré-venda no Brasil

Anunciados pela Samsung no Brasil nesta segunda-feira (2), os novos Galaxy Note10 e Note10+ já estão disponíveis para pré-venda no País.

Até o dia 19 de setembro de 2019, os usuários poderão adquirir antecipadamente os mais recentes smartphones premium lançados pela empresa, nas cores Aura Glow, Branco e Preto.

Reprodução

A venda oficial terá início no próximo dia 20 de setembro de 2019. E, para celebrar a chegada dos dispositivos ao mercado nacional, a Samsung preparou uma ação especial.

Entre os dias 03/09/2019 e 22/09/2019, quem comprar um Note10 ou Note10+ e se cadastrar no site Samsung Para Você dentro do período de 20/09/2019 a 22/10/2019 ganhará um Galaxy Watch Active e um carregador sem fio duplo.

Segundo a marca, os novos smartphones se destacam pela combinação entre design, performance e recursos de produtividade poderosos.

O Display Cinematográfico Infinito, a caneta tecnológica S Pen, o recurso Samsung DeX, que transforma o dispositivo em um computador, a câmera com qualidade e funções profissionais, scanner 3D e o carregamento com a solução Wireless PowerShare são algumas das principais ferramentas do aparelho.

Com informações da Samsung

